شكرا لقرائتكم خبر عن منح شركات الإنتاج العالمية خدمة تقديم مراجعات تاريخية ودينية لدى تصوير أعمالها بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هانى أبو الحسن سلام، مستشار رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي لشئون التعاون الدولي، لـ الخليج 365، إن المدينة تسهل دخول وخروج طواقم الشركات في المطارات المختلفة.

وأكمل أبو الحسن: "درسنا كل التفاصيل والدولة مهتمة وتساعد بشكل كبير، والحمد لله شركات الإنتاج العالمية بدأت تتعرف على الإجراءات"، وأشار إلى أن المدينة تقدم تسهيلات وتصاريح لكل مكان حسب الإمكانية سواء منطقة أثرية أو بيئية أو حي، وتقوم بدفع كافة الرسوم لحين وصول الجهات المنتجة، وتقوم بتحصيل الرسوم منها، وهو مصدر مهم للدخل الأجنبي.

وأكمل الدكتور هانى أبو الحسن سلام، مستشار رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي لشئون التعاون الدولي، أن المخرج نيل بيرجر وهو مخرج سينما كبير صور فيلمه Inheritance في مصر، وقامت المدينة بتسهيل الإجراءات للتصوير في المطار والزمالك وخان الخليلي وغيرها، حتى أن أفيش الفيلم خلفيته خان الخليلي، وعرض في مهرجان تورونتو.

وأضاف هاني أبو الحسن سلام أن الدولة مهتمة بالأمر بشكل كبير وكل الأجهزة المعنية، حتى أن المدينة توفر مراجعات مع الأزهر والكنيسة وأستاذة التاريخ، وتقدم للشركات الأجنبية مراجعات تاريخية وتوثيقية في حالة طلبهم ذلك، لتكون الخدمة متكاملة، مؤكدا أن الدولة بالكامل تضافرت جهودها من أجل تقديمة خدمة متكاملة بعيدة عن الروتين والبيروقراطية والإجراءات المعقدة.