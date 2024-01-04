شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل خدمة "الشباك الواحد" بمدينة الإنتاج لتصوير الأعمال الأجنبية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور هانى أبو الحسن سلام، مستشار رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي لشئون التعاون الدولي، لـ"الخليج 365"، عن تفاصيل نجاح مشروع الشباك الواحد بالمدينة، والذي يستقبل طلبات شركات التصوير الأجنبية ويسهل عملها داخل مصر سواء في مدينة الإنتاج الإعلامي أو خارجها.

وقال الدكتور هاني أبو الحسن إن الأمر وفقاً للصلاحيات الممنوحة للجنة مصر للأفلام باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة التي لها حق إصدار تصاريح تصوير الأفلام السينمائية الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بمنح مدينة الإنتاج الإعلامي هذه الصلاحيات.

وأشار أبو الحسن إلى أن المشروع أطلق منذ نهاية عام 2018 بموافقة رئيس الوزراء، وفي نهاية عام 2019 كانت شركات الإنتاج العالمية بدأت تتعرف على المشروع، وبدأت مدينة الإنتاج الإعلامي في إصدار التصاريح، وذلك بالتعاون مع لجنة مصر للأفلام المختصة بتخليص كافة التصاريح وتسهيل الإجراءات، والتي تعتبر مفوضية لصناعة السينما.