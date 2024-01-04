شكرا لقرائتكم خبر عن منح إعفاءات جمركية وإنهاء كامل إجراءت تصوير الأعمال الأجنبية فى مصر بمدينة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هانى أبو الحسن سلام، مستشار رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي لشئون التعاون الدولي، لـ الخليج 365، إن الموقع الإلكتروني https://egyptfilming.com/ يضم كافة الإجراءات المطلوبة لتصوير شركات الإنتاج العالمية أعمالها الفنية في مصر.

وأضاف أبو الحسن أن المدينة توفر كل المساعدات لشركات الإنتاج منها التصوير بالطائرات وتحت الماء أو الإمداد بخبرات، وأحيانا شركات الإنتاج العالمية يكون لديها شركاء وعلاقات داخلية تقوم بمساعدتها وجميعهم تقوم مدينة الإنتاج الإعلامي بتقديم المساعدات لهم وتسهيل عملهم.

وأشار أبو الحسن إلى أن المدينة تصدر التصاريح والتسهيلات وتقدم مساعدات والمعدات المطلوبة في حالة أن شركات الإنتاج جاءت بدون معداتها، وتقوم اللجنة بمتابعة سيناريو العمل لمعرفة تفاصيل المطلوب لتسهيل التصوير وعقد نقاشات لتسهيل طلباتهم وتوفيرها، مع منح الإعفاءات الجمركية اللازمة في حالة أن شركات الإنتاج أحضرت طاقمها ومعداتها لأنه لا يوجد إلزام من المدينة على شركات الإنتاج لاستخدام معدات مصرية، حيث إن الشركات لها مطلق الحرية في استخدام المعدات التي توفرها المدينة أو تجلب معها معداتها.