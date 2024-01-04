مدينة الإنتاج تفتح أفقا جديدا بتصوير أعمال أجنبية آخرها فيلم قيرغيزستاني

ويأتي ذلك وفقاً للصلاحيات الممنوحة للجنة مصر للأفلام باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة التي لها حق إصدار تصاريح تصوير الأفلام السينمائية الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بمنح مدينة الإنتاج الإعلامي هذه الصلاحيات.

وتجدر الإشارة إلي أن اللجنة قامت بالإشراف على تصوير أكثر من 30 فيلماً أجنبياً من الأفلام الروائية والوثائقية في العديد من الأماكن والمعالم السياحية والآثرية بجمهورية مصر العربية خلال العامين الماضيين من مختلف الجنسيات (أمريكية، نرويجية، فرنسية، كندية، كولومبية، سويسرية، سعودية، هندية) وغيرها من الجنسيات

وقد ساهمت اللجنة خلال عملها بشكل كبير في إزالة الكثير من الأسباب التي كانت تعوق تصوير الأفلام الأجنبية والتي أدت إلي عزوف منتجي هذه الأفلام عن تصوير أعمالهم في مصر خلال فترات سابقة، كما تقوم اللجنة بالترويج للبلاد كمركز جذب سياحي هام من خلال المشاهد التي يتم تصويرها في العديد من المناطق السياحية والأثرية التي تتمتع بها مصر وإبرازها للسينما العالمية.