بالصورة - نقابة الممثلين تنعى شقيقة الفنان والمنتج اللبناني جورج الحلبي وهذه تفاصيل العزاء

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ميرنا وليد - بيروت - نعت نقابة نقابة ممثلي الاذاعة والسينما والتلفزيون في لبنان شقيقة الممثل والفنان والمنتج اللبناني جورج الحلبي التي توفيت في استراليا و جاء بيان النعي :
بكل حزن واسى ينعى اليكم عزيزنا الفنان والمنتج الاستاذ جورج الحلبي شقيقته زاهية التي فارقت الحياة باكرا عن عمر يناهز الثلاثة والخمسون سنة في ملبورن - استراليا متمنيا لكم الصحة والعافية وطول العمر .
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ان نقابة الممثلين في لبنان بشخص نقيبها الاستاذ نعمة بدوي واعضاء الهيئة الادارية وكافة الاعضاء الذين ينتمون الى النقابة يتقدمون من الزميل جورج الحلبي باحر التعازي طالبين من الله ان يتغمد المرحومة زاهية برحمته وعطفه في احضان العزة الالهية ولزميلنا الصحة والخير وطول العمر ..... الله يرحما . تعازينا الحارة لكل افراد العائلة الكريمة....
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