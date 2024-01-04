علي الحجار يحيي الذكرى الثانية لوفاة شقيقه أحمد

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان المصري علي الحجار الذكرى الثانية لرحيل شقيقه، الملحن أحمد الحجار، الذي رحل عن عالمنا في 4 كانون الثاني 2022 عن عمر ناهز 65 عاماً.



ونشر علي الحجار عبر صفحته، صورة شقيقه أحمد الحجار، وأغنية "لملمت خيوط الشمس"، التي تعتبر من أشهر أغانيه.

وأحمد الحجار شقيق الفنان علي الحجار التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو، كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وأثناء دراسته فى السنة الأولى لحن لشقيقه علي الحجار أغنية.

وعلى مدى مسيرته الفنية، تعاون أحمد الحجار مع أشهر الفنانين، هشام عباس وعلاء عبد الخالق، إلى جانب وضع ألحان العديد من الأعمال التمثيلية الشهيرة.