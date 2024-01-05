شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك يعيد لقطته الشهيرة مع علب البيتزا قبل 3 سنوات.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الممثل بن أفليك العام الجديد 2024 بإعادة لقطة من أهم لقطاته خلال مشواره حينما التقط المصورين له صورة صدفة أثناء وقوع البيتزا منه وهو لا يتمالك نفسه من مسك العلب بين ذراعيه.

أفليك ظهر في صورة مشابهة لما ظهر عليه عام 2020، قبل ثلاث سنوات مضت، ولكن تلك المرة لصالح إعلان يصوره حالياً.



بن افليك

هذا بعدما رصدت أعين المصورين الثنائى جينيفر لوبيز وبن أفليك وهما يستمتعان بيوم مليء بالتسوق والاستمتاع بأشعة الشمس في سانت بارتس داخل لوس أنجلوس هذا الأسبوع، مع اقتراب نهاية العام واستقبال عام جديد.





بن افليك



بن افليك فى صورة من الإعلان

وذلك بعدما تحدثت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، مؤخرًا، عن الجانب المظلم الذى كان عليها تحمله خلال علاقتها الرومانسية مع بن أفليك، فأثناء الحديث عن ألبومها المقبل This Is Me، قالت فنانة البوب ​​البالغة من العمر 54 عامًا، لمجلة "Variety": إنها كانت حذرة من التعاون مع زوجها مرة أخرى.

وقالت جينيفر: "كفنانين، علينا أن نتبع قلوبنا"، علاوة على ذلك، اعترفت جينيفر بأنها وبن "لا يزالا يعانيان من اضطراب ما بعد الصدمة" بسبب تواجدهما فى دائرة الضوء عندما بدآ المواعدة لأول مرة.