ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل المصري محمد عادل إمام عن عمل قادم يجمعه بالمخرج المصري شريف عرفة عبر حسابه، ونشر محمد إمام صورة برفقة المخرج شريف عرفة وعلق قائلاً : "لما احلامك تبقى حقيقة، استنوني لأول مرة مع المخرج الكبير شريف عرفة ،فيلم اللعب مع العيال، مفاجأة 2024 إن شاء الله .
وحقق فيلم أبو نسب من بطولة محمد عادل إمام ايرادات بلغت قيمتها 1.042.195 جنيها لتصدر القائمة ويحتل المركز الأول.
"أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد إمام يعلن عن مفاجأة 2024 لجمهوره : "أحلامي بقت حقيقة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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