مصطفى قمر يغني "لحظة تفاهم" بدون موسيقى ويوجه الشكر لـ تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وجه الفنان مصطفى قمر الشكر والتحية للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، المنظمة لحفل "كاسيت 90" ضمن حفلات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

وقال مصطفى في الحفل "تحية كبيرة لمعالي المستشار أبو ناصر، صقفة كبيرة على المجهود الكبير، ودائما يسعى وراء الفن والحاجات الجميلة".

وأضاف مصطفى قمر "هقدملكم أغنية على طريقة الـ أكابيلا"، وطلب من حضور الحفل أن يكونوا معه فيها، ليغني "لحظة تفاهم" والتي غناها في فيلم "حريم كريم" قبل أعوام.

الحفل يشهد مشاركة عدد كبير من نجوم التسعينات، بينهم: مدحت صالح، هشام عباس، إيهاب توفيق، ومصطفى كامل.