"الأوسكار" تكشف عن القائمة النهائية لـ "أفضل فيلم أجنبي" لعام 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت أكاديمية الفنون وعلوم الرسوم المتحركة الشهيرة بـ "الأوسكار"، عن قائمتها النهائية لأهم الأفلام الأجنبية لعام 2023 والتي تضم 15 فيلمًا من حول العالم استعدادًا لإعلان ترشيحاتها النهائية يوم 23 يناير الجاري.

ونشرت الصفحة الرسمية للأكاديمية على "إنستجرام" صورة تضمنت عدد من الدول العربية والأوروبية التي تشارك أفلامها ضمن قائمة "أفضل فيلم أجنبي" وهم أرمينيا، إيطاليا، بوتان، اليابان، الدنمارك، المكسيك، فنلندا، المغرب، فرنسا، أسبانيا، ألمانيا، تونس أيسلندا، أوكرانيا، المملكة المتحدة وعلقت الصفحة قائلة: "أفلام لا تعرف حدودًا".

ومن أبرز الأعمال الأجنبية المرشحة لجائزة "أفضل فيلم أجنبي" هذا العام هما فيلم "بنات ألفة" من تونس، وفيلم "كذب أبيض" من المغرب واللذان سينضمان للتصفيات النهائية للوصول للخمس الكبار.

وتم ترشيح فيلم الدراما التونسي "بنات ألفة" ليمثلها بقائمة "أفضل فيلم أجنبي" وهو الفيلم الذي شارك لأول مرة بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الاخيرة وفاز بجائزة "العين الذهبية" للمخرجة التونسية، كوثر بن هنية، وتدور أحداثه حول قصة حقيقية لامرأة تونسية تدعي "أولفة همروني" تفقد ابنتيها بعدما قررا الانضمام لداعش في ليبيا، ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من نجوم السينما التونسية على رأسهم النجمة هند صبري في شخصية "ألفة".

أما عن المغرب فأعلنت ترشيحها لفيلم "كذب أبيض" ليمثلها بنفس القائمة للمخرجة المغربية، أسماء المدير وتدور أحداثه حول بحث امرأة مغربية عن الحقيقة التي تتشابك مع العديد من الأكاذيب في تاريخ عائلتها، وعرض الفيلم لأول مرة بفعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الأخيرة وحاز على جائزة "أفضل مخرج" ضمن عرضه بمسابقة "نظرة ما"، كما تم اختياره للعرض مرة أخرى بفعاليات مهرجان تورنتو السينمائي.

يذكر أن حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 96 سيقام يوم 10 مارس 2024.