هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها وسط تهنئة نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

احتفلت الفنانة هنا الزاهد بعيد ميلادها الخميس ونشرت مقطع فيديو للاحتفال عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وظهرت "هنا" بالفيديو وهي ترتدي فستان أسود أنيق ومن ورائها بالونات باللون الأسود ومن أمامها تورتة عيد الميلاد وعلقت قائلة: "عيد ميلادي".

ولاقى الفيديو إعجاب وتهنئة متابعيها منهم الفنان حسام الحسيني قائلا: "كل سنة وانتي طيبة يا هاناز يارب تكون سنة سعيدة عليكي"، والفنانة ميرنا جميل: "كل سنة وانتي طيبة هانونا"، الفنان أحمد رزق: "كل سنة وانتي طيبة يا هنا"، والسيناريست إنجي علاء: "عيد ميلاد سعيد هانونا بتمني ليكي كل السعادة حبيبتي"، الفنانة ملك أحمد زاهر: "كل سنة وانتي طيبة يا هنونا".

يذكر أن هنا الزاهد تشارك ببطولة عدد من المشاريع خلال الفترة المقبلة ما بين التلفزيونية والسينمائية وحتى المسرحية أبرزها فيلم "بضع ساعات"، ومسلسل "إقامة جبرية"، إلى جانب مسرحية "كازانوفل" والتي تتعاون خلالها للمرة الثانية مع الفنان أحمد السعدني بعد نجاح مسلسل "سيب وأنا سيب" والمقرر عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض" خلال الفترة المقبلة.