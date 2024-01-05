هنا الزاهد أنيقة و بسمة بوسيل مع الخيول.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

احتفلت الفنانة هنا الزاهد، بعيد ميلادها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلاله بفستان أسود أنيق.

بسمة بوسيل

المطربة بسمة بوسيل، نشرت صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها بأحد الأماكن المخصصة للخيول.

ميرهان حسين

خضعت الفنانة ميرهان حسين، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة بالأبيض والأسود ولاقت إعجاب متابعيها.

داليا مصطفى

نشرت الفنانة داليا مصطفى، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلالها وهي تلتقط صورة سيلفي ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

شذى حسون

كشفت الفنانة شذى حسون، عن أغنيتها الجديدة "ما خذاك الوقت" عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، استعدادًا لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين، صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلالها بإطلالة شبابية لاقت إعجاب متابعيها.

نانسي عجرم

روجت الفنانة نانسي عجرم،لحفلها الغنائي الجديد والمقرر إقامته على مسرح "مرايا" في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية يوم الخميس المقبل 11 يناير.

نسمة محجوب

نشرت الفنانة نسمة محجوب، صور من حفلها الغنائي الأخير، وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وظهرت خلالها وهي مندمجة في الغناء ولاقت إعجاب متابعيها.

أحمد السبكي

كشف المنتج أحمد السبكي عن بوسترات منفردة لأبطال فيلم "ليلة العيد" عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" استعدادًا لطرحه بالسينمات نهاية شهر يناير الجاري.