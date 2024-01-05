تراند اليوم : "خلصنا من الشنبات".. شاهد: الفنانة شمس الكويتية مع ضابطة عراقية حسناء في مطار بغداد

صحيفة الخليج 365: شاركت الفنانة شمس الكويتية، عبر حسابها الشخصي بتطبيق "سناب شات"، مقطع فيديو تظهر فيه بمطار بغداد والتقت مع فتاة عراقية تحمل رتبة ضابط.

ونشرت الفنانة الكويتية المقطع وعلقت عليه: "أحلى ضابط في الدنيا"، وقامت بالتقاط بعض الصور مع الضابطة العراقية، كما عبرت عن إعجابها بوجود فتاة تعمل في هذه الوظيفة، وقالت: "خلصنا من الشنبات، لما يستقبلك كذا ضابط ما تبي تطلع من المطار".

يذكر أن الفنانة شمس الكويتية، قد أحيت حفل رأس السنة في العاصمة العراقية بغداد، وذلك بمناسبة الاحتفال برأس السنة الجديدة 2024.