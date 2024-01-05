رانيا يوسف تعلن دخول ابنتها نانسي عالم التمثيل .. شاهدوا جمالها في كواليس مسلسل “فوبيا”

كتب امير فتحي في الجمعة 5 يناير 2024 02:18 صباحاً - شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام مجموعة من الصور برفقه ابنتها نانسي.

ابنه رانيا يوسف تدخل مجال التمثيل

كشفت رانيا يوسف عن مشاركة نانسي ابنتها ضمن أحداث مسلسل فوبيا، حيث تخوض بهذا العمل أولى بطولاتها الدرامية مع المخرج رؤوف عبد العزيز

يشمل هذا العمل أكثر من حدوتة وتقدم فيه نانسي حكاية اتجاه معاكس.

ظهر فى الصور كل من رانيا يوسف وابنتها نانسي والفنانة سوسن بدر مع مخرج العمل.

أوشك المخرج رؤوف عبد العزيز على الانتهاء من تصوير مسلسله الجديد”فوبيا” المكون من 15 حلقة، تأليف كل من أحمد عزت، وهشام حمزة، ومن إنتاج شركة “إكسبرت ستوديوز”

مسلسل بقينا اثنين

يذكر ان تنتظر رانيا يوسف، عرض مسلسلها “بقينا اتنين” المقرر عرضه يوم 2 ديسمبر المقبل على قناة ON.

مسلسل “بقينا اتنين” بطولة شريف منير، ورانيا يوسف، وعمرو وهبة، ومروة عبد المنعم، وتامر فرج، وميمي جمال، ونانسي هلال، وياسر الطوبجي وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف أماني التونسي ومن إخراج طارق رفعت

فيلم “كتف قانوني”

انتهت رانيا يوسف من تصوير فيلم كتف قانوني ومقرر عرضه الفترة المقبلة .

فيلم “كتف قانوني” بطولة هالة صدقي وشيرين رضا، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، كريم عفيفي، دينا، انتصار، عبير الشاعر، مصطفىأبو سريع، بدرية طلبة، محمد رضوان وآخرين، وعدد كبير من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، والعمل قصة وسيناريو وحوار هشامهلال وأحمد رمزى، وإخراج سامح عبد العزيز.

آخر أعمال رانيا يوسف

يُذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف مشاركتها في مسلسل «عالم تاني» بطولة النجوم نضال الشافعى، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقى، ديانا هشام، صوفية، تميم عبده، وآخرون، والعمل من تأليف إسلام يوسف، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد.

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الخليج 365

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