شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى جاد: خطة واستراتيجية watch it التركيز على الشباب وإعطائهم فرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت نشوى جاد الحق، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمنصة WATCH IT، في لقاء خاص على تلفزيون الخليج 365، عن مسلسل حالة خاصة أعمال watch it الأصلية في العام الجديد.

وقالت نشوى جاد:" الحمد الله watch it منصة شابة وبنبقى دائما حرصين من أول يوم نقدم فرص أكثر للشباب ومنهم ممثلين ومخرجين ومصورين ومؤلفين ودى خطة مهمة من خطط واستراتيجية watch it ، ومسلسل حالة خاصة معانا المخرج عبد العزيز النجار أول تجربة إخراجية له وطه دسوقى نجم في كل الأحوال وشاب وأولى بطولاته المطلقة وهيظهر بشكل مختلف وقصة المسلسل بتناقش موضوع مرض التوحد وإزاى هما مهم يكونوا جزء من المجتمع وكمان المجتمع عليه دور أن الاختلاف ده ميبصش عليه أنه شخص منبوذ أو بره المجتمع وقد يكون هو أحسن منهم و متميز وقد يكون بيقدر يضيف للمجتمع بشكل أوآخر ووإن الأسرة عليها دور في نفس الوقت ".

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، و نبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل حيث قال شنودة لـ"الخليج 365" أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.