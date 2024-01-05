إيمي طلعت زكريا: سعيدة بـ"الصندوق الأحمر" وأتمنى تقديم عرض قوي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تشارك الفنانة إيمي طلعت زكريا في بطولة مسرحية الصندوق الأحمر، بطولة الفنانة ليلي علوي والتي تُعرض ضمن مسرحيات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

وأعربت إيمي في بيان صحفي عن سعادتها بالتجربة وبالتواجد في المسرحية، خاصة وأنها لأول مرة تشارك في موسم الرياض متمنية أن تقدم عرض قوي بصحبة جميع المشاركين فيه.

وكشفت إيمي طلعت زكريا أن العرض من إخراج طارق الابياري ويشارك في بطولته إلى جانب النجمة ليلى علوي، كل من: بيومي فؤاد، رنا رئيس، نور إيهاب، سليمان عيد، ميمي جمال.