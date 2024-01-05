في قسم الشرطة | أزمة جديدة بين آيتن عامر وطليقها عز العرب… ماذا حدث مجددًا؟

كتب امير فتحي في الجمعة 5 يناير 2024 05:18 صباحاً - اتهم محمد عز العرب، مدير تصوير سينمائى، والدة طليقته الفنانة آيتن عامر، بالسب والقذف أثناء زيارته لأولاده فى فيلا بالشيخ زايد، وطلب إثبات حالة واتخاذ اللازم.

طليق آيتن عامر يحرر محضرًا ضد والدتها

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا بتحرير محضر فى قسم الشيخ زايد ضد زينب أحمد والده طليقته الفنانة آيتن عامر مقيمة كمبوند شهير بسبب زيارته لأولاده فى فيلتها وتعرضت له بالسب والقذف.

تم إخطار النيابة بمحضر إثبات حالة الذى قال فيه: «تعمدت سبي»، وأحاله اللواء هانى شعراوى مدير المباحث الجنائية بالجيزة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الخلافات تصل لأقسام الشرطة

فى 2 مارس 2023 بدأت أزمة الفنانة آيتن عامر وطليقها المصور السينمائي، التى أثارت تساؤلات لعدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشبت مشاجرة بين الثنائى داخل منزل «آيتن» بالشيخ زايد، إذ حاول طليقها التعدى عليها بالضرب ومحاولة خطف أولادهما الصغار آيتن محمد 7 سنوات ويوسف 6 سنوات، (على حد قولها) بمحضر الشرطة.

بداية القصة

كانت الفنانة آيتن عامر كشفت تفاصيل تعرفها على طليقها محمد عز العرب مدير التصوير، إذ قالت فى أحد البرامج التليفزيونية: «أول معرفة بيننا فى مسلسل 7 وصايا، ومكنتش بحبه خالص، كان دمه تقيل وسخيف».

وأضافت: «بعدها التقينا فى فيلم (زنقة ستات)، وعند تصوير العمل لم أعرف من هو مدير التصوير إلا أن محمد عز العرب أحرجها وقاطعها، وقال لها كنتى عارفة، وقالك فلان».

وتابعت: «مديتش اهتمام، وأحمد السبكى بيكلمنى فى التليفون بيقولى جايبلك خالد الحلفاوى وعز العرب مدير تصوير، قلتله أعمل إيه يعنى»، موضحة بعد النجاح خرج فريق عمل الفيلم ليحتفلوا فى إحدى الكافيهات وكان من بينهم محمد عز العرب، قائلة: «محمد دفع الحساب واتضايقت، وكنت عايزة أديله الفلوس، وقمت مكرمشة له 200 جنيه، لكنه ضحك ورفض أخذ الفلوس، وقال لها إن عيد ميلاده بعد ثلاثة أيام».

طلاق آيتن عامر

وكان أكد مصدر مقرب من الفنانة آيتن عامر، أغسطس 2022، صحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر بعض المواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى حول انفصالها عن زوجها مدير التصوير محمد عز العرب.

وكان كشف المصدر فى تصريحات لـالمصرى اليوم أن الطلاق وقع بسبب خلافات عائلية وقعت بينهما منذ فترة، مؤكدا أن الطلاق وقع منذ مدة وليس اليوم.

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