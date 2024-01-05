شكرا لقرائتكم خبر عن الطفل آدم وهدان: مسلسل "حالة خاصة" عرفنى أكتر عن مرض التوحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الطفل آدم وهدان، في لقاء خاص على تلفزيون الخليج 365، عن مسلسل حالة خاصة أحدث أعمال watch it الأصلية في العام الجديد.

وقال آدم:" بقدم شخصية على ابن غادة عادل وبعانى من مرض التوحد وبقابل نديم كتير في الأحداث وبيقدم الشخصية طه دسوقى وطول الوقت في الكواليس بنهزر ونضحك ونقول نكت وفى تصوير المسلسل عرفت أكتر عن مريض التوحد وأن شخصيته بيبقى هادئ ولا يعمل أي تعابير بالوجه كتير ومبيبحش حد يلمسه الا الناس القريبين منه أوى ومش بيبص لحد في عينه".

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، و نبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل حيث قال شنودة لـ"الخليج 365" أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.