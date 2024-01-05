شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل على ماهر: حالة خاصة مسلسل دافئ ويلقى الضوء على مرض التوحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان نبيل على ماهر، في لقاء خاص على تلفزيون الخليج 365، عن مسلسل حالة خاصة أحدث أعمال watch it الأصلية في العام الجديد.

وقال نبيل على ماهر:"بقدم شخصية عم جميل صاحب مكتبة و بتربطة علاقة صداقة بنديم " طه دسوقى" من صغره لما أول يوم زار المكتبة و بقى بيحب القراءة جدا وفضل معايا سنين طويلة وهو صحبى الوحيد و عنده توحد وهو بقى زى ابنى ومسلسل دافئ جدا وبيلقى الضوء على حالات مرض التوحد و أن الناس تفهم أنهم حساسين جدا، الكواليس لطيفة جدا و الناس طول ما هي لطيفة و موهوبة و طيبة الناس بتبقى هائلة جدا و الكواليس بتبقى حلوة"

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، ونبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل حيث قال شنودة لـ"الخليج 365" أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.