ميرنا وليد - بيروت - خضعت الممثلة والكاتبة اللبنانية كارين رزق الله لجلسة تصوير مثيرة للجدل إحتفالاً بحلول العام الجديد.

وظهرت كارين في الصور وهي ترتدي Ensemble باللون الأسود من قماش المخمل مؤلف من سروال وسترة قصيرة، ومن الناحية الجمالية رفعت شعرها بالكامل إلى الأعلى، وطبقت ماكياج قوي معتمد على حمرة الشفاه باللون الأحمر.

وما لفت أنظار الجمهور هو إصرار كارين على الظهور في الصور وهي تمسك سيجارة بيدها.

وكانت قد إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة فيديوهات ظهرت فيها الممثلة والكاتبة اللبنانية كارين رزق الله وزوجها السابق الممثل اللبناني فادي شربل وهما يقومان يتزيين شجرة الميلاد في منزل كارين برفقة عدد من أصدقائهما، على الرغم من إنفصالهما.

كانت هذه تفاصيل خبر كارين رزق الله تخضع لجلسة تصوير مثيرة للجدل.. هكذا بدت وهي تدخن السجائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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