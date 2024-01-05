أشرف عبدالباقي يكشف عن برومو "جولة أخيرة" مع أحمد السقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان أشرف عبدالباقي عن برومو مسلسل "جولة أخيرة" والذي يتعاون خلاله مع الفنان أحمد السقا والمقرر عرضه لأول مرة على منصة "Prime" العالمية وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

البرومو ظهر فيه الفنان أحمد السقا وهو يمارس رياضة الـ "MMA" أو ما تسمى بفنون القتال المختلطة، استعدادًا لبدء عرضه على منصة "Prime" الرقمية وعلق على البرومو قائلا: "اللي متحمس يرفع ايده، مسلسل جولة أخيرة يعرض يوم 25 يناير حصريًا على برايم فيديو".

مسلسل "جولة أخيرة" مكون من 9 حلقات وتم تصويره بالعاصمة اللبنانية بيروت مطلع شهر أغسطس الماضي بعد عام كامل من التحضيرات والتعاقد مع النجوم المشاركين.

مسلسل جولة الأخيرة، يخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، من تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا: أشرف عبدالباقي، حنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد وعلي صبحي.

ويظهر السقا خلال أحداث العمل بشخصية طبيب يدعى يحيى، الذي يدرس الطب ويدخل المجال بناءً على ضغط من والده، ولكنه يمتلك حلمًا يحاول تحقيقه وهو ما ستكشفه الأحداث.