شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى جاد: شخصية نديم حقيقية ويتدرب ضمن فريق منصة WATCH IT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت نشوى جاد الحق، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمنصة WATCH IT، في لقاء خاص على تلفزيون الخليج 365 عن مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية في العام الجديد.

وقالت نشوى جاد:" مسلسل حالة خاصة كان فيه تعاون مع الجمعية الخاصة بالاوتيزم في مصر ودى حاجة مهمة جدا وعندنا عبد الله قريب لشخصية نديم حضر ومعانا فى اللوكشين وبيدرب معانا في watch it ودى حاجة مهمة جدا و بنأكد على أهمية أنه قدراتهم فعلا مختلفة وبيضيفوا بشكل مختلف، ودى تجربة حبينا ننفذها كمان وليس أن إحنا بنقولها بس ومعانا ناس من الجمعية ومنسقين معاهم ودى حاجة مشرفانا جدا لأن المجتمع محتاج أن الوعى بتاعه يختلف والنظرة تجاه مرض التوحد تختلف لأن أنا مش بحب أقول عليها مرض بالعكس هما متميزين جدا وأذكياء وبالتالي على المجتمع أن يتعامل معاهم ويندمجوا بشكل أكبر".

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، و نبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل حيث قال شنودة لـ"الخليج 365" أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.