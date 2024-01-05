ثروتها تضاعفت وإنجازاتها الفنية حديث الجمهور.. 2023 هوعام بيونسيه بامتياز

ميرنا وليد - بيروت - يمكن إعتبار عام 2023 عام النجمة العالمية بيونسيه بإمتياز، ،فقد تمكنت من تحقيق العديد من النجاحات القياسية والأرباح الضخمة، وإحتلت صدارة شبابيك التذاكر بفضل جولاتها الغنائية، كما حصلت على عدة جوائز عالمية.



منذ بداية العام، تربعت بيونسيه على عرش الجوائز الكبرى، وحطمت الرقم القياسي بترشيحها للمرة الـ 88 لجائزة الغرامي، كما فازت بـ 4 جوائز عن ألبومها الأخير Renaissance، وعن تحطيمها الرقم القياسي، قالت بيونسيه: "شكرا جزيلا لكم، أحاول ألا أكون عاطفية للغاية، وأحاول فقط أن أستقبل هذه الليلة، أريد أن أشكر الله على حمايتي.. أود أن أشكر عمي جوني، الذي ليس هنا لكنه هنا بروحه، أود أن أشكر والدي وأمي.. أود أن أشكر زوجي الجميل، وأطفالي الثلاثة الجميلين الذين يشاهدونني في المنزل".

إلى جانب التقدير المعنوي، تمكنت بيونسيه من تحقيق مكاسب مالية وإقتصادية كبرى حيث ارتفع صافي ثروتها بنحو 300 مليون دولار هذا العام لتصل إلى 800 مليون دولار.