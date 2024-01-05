ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الأنظار والقلوب بإطلالتها الأخيرة في الحفل الغنائي الذي أحيته بمناسبة حلول عام جديد، بإطلالة فاقت جميع التوقعات.

وقد إختارت نجوى كرم هذه المرة، فستان صمم خصيصاً لها على يد اللبناني رامي القاضي، كانت قد ظهرت به سابقاً الممثلة الإيطالية جينا لولوبردي في فيلم Solomon and Sheba الذي طرح عام 1959.

الفستان باللون الأبيض طويل وضيق وبقصة فرعونية مميزة للغاية، مرفقاً بكمين طويلين وواسعين على شكل كاب، وشال ملفول على الرقبة، إضافة إلى أكسسوارات باللون الذهبي على جانبيه أضافت للفستان رونقاً خاص.

ومن الناحية الجمالية، طبقت نجوى ماكياج ترابي نعم يليق بجمالها، وتركت شعرها منسدل على كتفيها.

كانت هذه تفاصيل خبر فستان نجوى كرم يعود لعام 1958.. هذه قصته وهكذا أعادت تصميمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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