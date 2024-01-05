بالفيديو- هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها بطريقة مميزة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية هنا الزاهد مقطع فيديو احتفالاً بعيد ميلادها وذلك عبر حسابها الرسمي.

واحتفلت هنا بعيد ميلادها بجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة سوداء.

وشاركت هنا متابعيها مقطع الفيديو الذي يرصد احتفالها، وأرفقته بتعليق قالت فيه: "عيد ميلادي".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع مقطع الفيديو، وعلقوا عليه بالتهاني والمباركات لـ هنا بعيد ميلادها، وتمنوا لها السعادة والعمر المديد والصحة.

يذكر أن هنا كانت قد كشفت سابقاً عن انتظارها لعرض فيلمها الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة"، الذي يجمعها مع الممثل المصري هشام ماجد، وأكدت أن عرض الفيلم سيكون في موسم عيد الفطر المبارك.



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