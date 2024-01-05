ميرنا وليد - بيروت - كشفت خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم انها وزوجها الفنان المصري محمود العسيلي قررا الإنفصال بعد زواج استمر لأكثر من 4 سنوات. ولم تكشف أمنية سبب اتخاذهما هذا القرار بل اكتفت بأن تقول انها تتمنى له التوفيق التام وإن الانفصال تم بينها وبين محمود العسيلي، في هدوء تام.

وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يتزوج بها محمود العسيلي ويتطلق وسبق ان تحدث عن أسباب انفصاله عن زوجاته في مقابلة تلفزيونية، إذ قال إنه لا يستطيع أن يعيش حياة تقليدية، ولذلك عندما يشعر بضيق يحاول أن يصلح العلاقة وعندما يصبح هو وشريكته غير سعداء يأخذ قرارا على الفور بالانفصال قائلا "العمر قصير وأنا بحاول أعيش مبسوط ومرتاح فيه ناس كتير بتفضل دايسة على نفسها في العلاقات، وأنا اتعلمت درس في الحياة إن أهم حاجة الانسان يكون مرتاح ومبسوط".

كانت هذه تفاصيل خبر إنفصال محمود العسيلي عن زوجته أمنية عبد المنعم.. وهذا ما كشفته هي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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