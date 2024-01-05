شكرا لقرائتكم خبر عن طه دسوقى :دورى مختلف فى مسلسل "حالة خاصة" وبشكر watch it على الثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان طه الدسوقى، في لقاء خاص على تلفزيون الخليج 365، عن مسلسل حالة خاصة أحدث أعمال watch it الأصلية في العام الجديد.

وقال طه الدسوقى:" تحمست لمسلسل حالة خاصة لأنه دور جديد عليا وتجربة جديدة ودائما بحب أجرب حاجات جديدة في نفسى كممثل وأتمنى أكون قد التوقعات اللى محطوطة وأقدم حاجة حلوة تعجب الجمهور"

وتابع طه الدسوقى:"حابب أشكر watch it على الأعمال اللى بتقدمها مؤخرا ومركزين في اللى هما بيقدموه و بيقدموا أعمال محترمة جدا وفى الكواليتى اللى طالع منهم ويارب أكون قد الثقة دى ويبقى تعاون ناجح ما بينا".

وعن علاقته بفرقة إيليت استاند أب كوميدى:" ربنا يديم العلاقة والمحبة لأنها علاقة صحية جدا وفكرة باند إيليت أن ليه كل واحد يشتغل لوحده ما نحط السبع خبرات ونزق المركب هتمشى أسرع و ده اللى حاصل مش في الباند بس أكتر من كده وبنشجع بعض".

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، و نبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل حيث قال شنودة لـ"الخليج 365" أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.