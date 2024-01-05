شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل ممدوح عبد العليم السابعة..علامات قدمها بالدراما وخلدت اسمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى رحيل الفنان الكبير ممدوح عبد العليم في الـ 5 من يناير، والذى يعد أحد أهم الممثلين ممن اشتهروا ببصمتهم الكبيرة ما بين السينما والدراما، مثلما يظهر في السطور التالية الذى نرصد فيها أهم أدواره على صعيد عالم الدراما بأعمال حققت له جماهيرية عريضة بصورة كبيرة.

الفنان الكبير الذى رحل عن عالمنا عام 2016 اشتهر بأدواره العظيمة وبطولاته بداية من عام 1996 الذى قدم فيه علامة من علامات الدراما المصرية والعربية ممثلة فى مسلسل (خالتي صفية والدير).



خالتى صفية والدير

بعدها توالت نجاحاته عبر مسلسل (جمهورية زفتى)، والذى يعد أحد اشهر الأعمال بتاريخ الدراما لما له من جماهيرية كبيرة حققها أثناء فترة عرضه.



جمهورية زفتى

لم يكتفى ممدوح عبد العليم بذلك، وإنما توالت النجاحات عبر بطولة مسلسل (الضوء الشارد) الذى بات ينظر له مع مسلسل ذئاب الجبل كأحد أهم المسلسلات التى تنتمي لعالم الدراما الصعيدية بتاريخ المسلسلات المصرية.