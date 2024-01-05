كيفانش تاتليتوغ وبطلَي مسلسل”الطائر الرفراف” معًا لأول مرة

كشفت مجلة InStyle عن نتائج تصويت الجمهور لعام ٢٠٢٣ حيث فاز الثنائي

الممثل كيفانش تاتليتوغ وزوجته الستايلست باشاك ديزر في تصويت المجلة كأكثر عائلة محبوبة في عام ٢٠٢٣.

اما الثنائي فريد وسيران (مارت رمضان ديمير وعفراء ساراتش اوغلو) في مسلسل “الطائر الرفراف” فازا في تصويت المجلة لأكثر ثنائية تلفزيونية محبوبة في سنة ٢٠٢٣.

كما فازت شخصية فريد في مسلسل “الطائر الرفراف” في التصويت كأكثر شخصية رجالية تلفزيونية محبوبة في سنة ٢٠٢٣.

اما شخصية جيلين اي الممثلة بينار دينيز في مسلسل “القضاء” فقد فازت في تصويت المجلّة كأكثر شخصية نسائية تلفزيونية محبوبة في سنة ٢٠٢٣.

لا شك في أن الاسماء التي فازت بالتصويت كان لها وقعها على الساحة الدرامية التركية وعلى متابعيها حول العالم خاصة وان فريد وسيران تصدّرا طوال العام بسبب مسلسلهما “الطائر الرفراف” فضلا عن اشاعة قصة حبهما التي شغلت بال جمهور الثنائي.

ايضا تصدّر كيفانش وزوجته العناوين خلال عام ٢٠٢٣ باطلالتهما وتصريحاتهما وظهورهما الجذاب معا في عدد من المناسبات.