توم هانكس اغتصـ ب فتاة بعمر الـ 13 ؟

ميرنا وليد - بيروت - بعد تسريب قضية شبكة الإتجار بالأطفال، أعاد البعض تداول تصريح لفتاة تدعى سارة روث، ادعت انها كانت ضحية لهذا المخطط، وأن والدها قد باعها الى النجم العالمي توم هانكس الذي قام باغتصـ ابها وحينها كانت بعمر الـ 13.



الجدير ذكره انه من بين الأسامي المتورطة: بيل كلينتون، الرئيس الأمريكي السابق.

- إيهود باراك، رئيس الوزارء الإسرائيلي السابق.

- كيفن كوسنر، الممثل الأمريكي.

- الملياردير بيل غيتس.

- الأمير أندرو شقيق ملك بريطانيا.

- ستيفن هوكنز، عالم الفيزياء الأمريكي.

- الملياردير توماس بريتزكر.

- مايكل جاكسون مغني البوب الراحل.

- الملياردير غلين دوبن، والممثل ليوناردو دي كابريو.