هيفا وهبي النجمة الفاتنة.."قمر بيروت وجميلة الجميلات"-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت النجمة هيفا وهبي صورا لها على صفحتها الخاصة بفستان أحمر مميز من ليلة رأس السنة، ظهرت فيها متألقة وجميلة كعادتها، وفي إحدى الصور وضعت تاجا لافتا.



هذه الصور كانت كفيلة بأن تشكّل رواجا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي بين الجمهور، اذ تلقّت هيفا الكثير من التعليقات المشيدة بإطلالتها، فمنهم كتب: "قمر بيروت" ومتابعة كتبت: "جميلة الجميلات"، "ملكة جمال العالم فعلا الي سماك الديفا انتي ديفا بي معنا الكلمه".

هيفا وهبي تثبت يوما بعد يوم انها نجمة بريقها بإزدياد دائم.