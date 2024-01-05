إلهام شاهين : يسألوني عن سر جمالي ورشاقتي .. وهذا السبب - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية إلهام شاهين "سر جمالها ورشاقتها" بعد ان لاحظ الجمهور انها خسرت بعض الوزن خلال الفترة الماضية وشاركت بعض الصور لها مع الدكتورة جيهان عبد القدير وكتبت : "سألوني عن سر جمالي و رشاقتي .

. الحقيقة السر عند صديقتي الغاليه جدا جدا د. جيهان التى تهتم بي و تنصحني دائما و تعطيني روشتة الجمال و تجعلني أكثر بهجه و تفاؤل . شكرا لأجمل دكتورة و صديقة"

وكانت قد شاركت صورا لها مستعرضة إطلالتها وكتبت : "يا رب سنه مبهجه مليئه بالألوان الحلوة ..وبعيده عن اللون الأسود ."