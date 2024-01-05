بعد تلميحها إلى الاعتزال.. سيلينا غوميز بصحبة حبيبها الجديد بإحدى مباريات كرة السلة

ميرنا وليد - بيروت - نشر ناشطون على الإنترنت صوراً للفنانة العالمية سيلينا غوميز، بصحبة صديقها بيني بلانكو، في مباراة، وذلك بعد أن كشفت أن ألبومها المقبل قد يكون الأخير.



وظهرت سيلينا مع بيني خلال حضورهما في مباراة ليكرز ضد هيت في لوس أنجلوس، وبدا سعيدان وفي غاية التفاهم أثناء مشاهدة المباراة.

وكانت سيلينا قد أثارت الكثير من الجدل بعد تصريحها حول إعتزالها الغناء، إذ قالت أن ألبومها المقبل قد يكون الأخير.

وأوضحت جوميز خلال مقابلة لها في برنامج "SmartLess podcast"، مع الممثل الأميركي جيسون بيتمان وشون هايز وويل أرنيت، أنها تريد التركيز في الفترة المقبلة على التمثيل والذي تستمع به كثيرا.

وعلى صعيد آخر، حضرت سيلينا غوميز والفنانة العالمية تايلور سويفت مؤخرا عرضًا كوميديًا في نيويورك لجمع الأموال لجهود الإغاثة في قطاع غز ة، وتم التقاط صور للثنائي مع زملائهم ظهروا فيها وهم يغادرون العرض من قبل الممثل الكوميدي المصري الأمريكي رامي يوسف.

