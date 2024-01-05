أحمد الفيشاوي يروج لفيلم "عادل مش عادل" استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل الفنان أحمد الفيشاوي الترويج لأحدث أعماله السينمائية هذا العام وهو فيلم "عادل مش عادل" استعدادًا لعرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

ونشر "الفيشاوي" مقطع فيديو من الأغنية الدعائية للفيلم بعنوان "لسه شوفتوا حاجة" غناء المطربة نوال عبدالشافعي والتي طرحت بالكامل عبر قناة الفنانة "نوال" الرسمية على "يوتيوب".

وعلق "الفيشاوي" على الأغنية قائلا: "اتفرجو دلوقتي على أغنية هو انتوا لسه شوفتوا حاجة من فيلم عادل مش عادل، عادل مش عادل قريبًا بسينمات مصر والوطن العربي، قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال".

تدور أحداث فيلم "عادل مش عادل" في إطار كوميدي حول شاب يدعى "عادل الأمين" يعجب بفتاة حقيقتها مخيفة مما يوقعه في العديد من المتاعب، وذلك في ظل مطاردته من قبل الصحفية "غادة" التي لا تهتم سوى بالحصول على الأخبار المشوقة، ويشارك ببطولة الفيلم شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، محمد أوتاكا، تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، إخراج أحمد يسري.

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي كانت بفيلم "رهبة" وعرض خلال عام 2023.