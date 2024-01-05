شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل: مسلسل "حالة خاصة" مختلف وبحب أخوض التجارب الشبابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة غادة عادل، في لقاء خاص على تلفزيون الخليج 365، عن مسلسل حالة خاصة أحدث أعمال watch it الأصلية في العام الجديد.

وقالت غادة عادل:"الشخصيتين مختلفتان لما عملت دور المحامية نهى رشاد في مسلسل الميزان من 8 سنين ولما بقدم المحامية أمانى النجار في مسلسل حالة خاصة، أمانى شخصية جد جدا وقوية أكبر أزمة في حياتها ابنها وحالته أن عنده توحد وبنشوف في الأحداث ايه اللى هيحصل، والموضوع هيعجب الجمهور".

وتابعت:" أول ما ظهرت زمان كنا جداد وطلعنا مع بعض جيل بيلم جيل ومؤمنة أن الشباب الموهبين ممكن يكون عندهم مواضيع كتير ومتابعين ومطلعين للأحداث أكتر والدنيا بتطور وبالعكس بحب استفيد من الشباب وموهبتهم الجديدة".

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، و نبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل حيث قال شنودة لـ"الخليج 365" أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.