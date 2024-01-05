بالرغم من نعيه لها.. بدر خلف يظهر برفقة زوجته!

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ميرنا وليد - بيروت - بالرغم من قيامه بنعيها، ظهر خبير التجميل الإماراتي بدر خلف برفقة زوجته التي قال أنها توفيت إيلاف الرحبي، بصورة عبر حسابه الخاص، وأحدث جدلاً واسعاً.
وكان بدر قد شارك الجمهور، مقطع فيديو ظهر فيه وهو ينعى إيلاف، التي توفيت بشكل مفاجئ، وسيتم دفنها في السعودية.
وبدا بدر في الفيديو وهو يرتدي فستاناً باللون الأسود، ويبكي بأسلوب مستفز، وإعتبر الجمهور أن مقطع الفيديو هذا مزعج للغاية.
وتلقى بدر كالعادة عدداً كبيراً من التعليقات المسيئة بحقه، والمهاجمة للمحتوى الذي يقدمه، وطالبه المتابعون السلطات بوضع حد له بأسرع وقت، مع العلم أن هذا المحتوى يقدمه بدر خلف منذ سنوات، ولم يتم توقيفه ولا حتى لمرة واحدة.
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