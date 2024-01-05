حليمة بولند تشكر طليقها لهذا السبب .."فديته ابو بناتي" - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شكرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند طليقها عبد السلام الخبيزي، بعد مكالمة هاتفية جمعته بإبنتها ماريا وأوصاها فيها بالسمع والطاعة لوالدتها.

وأشار طليقها أن تسمع ابنتها كلام والدتها، وأن تستمتع بسفرها وأيامها القادمة برفقة شقيقتها كاميليا ووالدتها أيضاً.

ثم طلبت حليمة بمن ابنتها أن تعطيها الهاتف فقالت له : “شكراً يا سلام، على وصيتك لبناتي، بعد قلبي، شوف بابا شلون يحبكم، بعد قلبي، تؤمر عليّ بشيء من بيروت؟”.

ورد عبد السلام : “ما يحتاج، لازم يسمعون كلام أمهم، ويعرفون أنها تبي تونسهم، وبكرة لما يكبرون بيعرفون إن كل شي أبوهم جالس يسويه علشانهم، روحوا انبسطوا”.

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