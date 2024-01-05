ريم عبد الله تظهر من دون ماكياج .. والجمهور يتغزل بجمالها - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - ظهرت الممثلة السعودية ريم عبد الله بفيديو جديد على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه من دون ماكياج على طبيعتها.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو وأكدوا على أن ريم تتمتع بجمال طبيعي وليست بحاجة الى استخدام دون لاي فلتر أو حتى لمساحيق التجميل. وهذه ليست المرة الاولى التي تظهر فيها ريم من دون ماكياج اذ عودت متابعيها على مشاركتها فيديوهات وهي على طبيعتها.

وتتمتع ريم بقاعدة متابعين كبيرة يحبونها ويتابعون أعمالها وتعتبر هي من أجمل الممثلات السعوديات اللواتي يتمتعن بجمال عربي.