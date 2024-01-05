ميرنا وليد - بيروت - ظهرت الممثلة السعودية ريم عبد الله بفيديو جديد على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه من دون ماكياج على طبيعتها.
وتفاعل المتابعون مع الفيديو وأكدوا على أن ريم تتمتع بجمال طبيعي وليست بحاجة الى استخدام دون لاي فلتر أو حتى لمساحيق التجميل. وهذه ليست المرة الاولى التي تظهر فيها ريم من دون ماكياج اذ عودت متابعيها على مشاركتها فيديوهات وهي على طبيعتها.
وتتمتع ريم بقاعدة متابعين كبيرة يحبونها ويتابعون أعمالها وتعتبر هي من أجمل الممثلات السعوديات اللواتي يتمتعن بجمال عربي.
كانت هذه تفاصيل خبر ريم عبد الله تظهر من دون ماكياج .. والجمهور يتغزل بجمالها - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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