بالرغم من كل المشاكل.. ميغان ماركل تحلم بأن تصبح ملكة بريطانيا!

ميرنا وليد - بيروت - أحدث أحد الكتاب البريطانيين حالة من الجدل، بعد أن أكد في تصريحات دونها بأن الهدف الأول لدوقة ساسكس الممثل الأميركية المعتزلة ميغان ماركل، هو أن تصبح ملكة على بريطانيا، بالرغم من كل الخلافات والمشاكل التي صادفتها وزوجها الأمير هاري مع العائلة المالكة.



وقال الكاتب أن هدف ميغان هو أن تصبح ملكة، ولكن تريد أن تكون الامور على طريقتها الخاصة منذ أن إنضمت للعائلة الملكية، وأردف: "لكن توجد طريقة واحدة فقط، وهي الطريقة الملكية".

كما أكد أن ميغان تغار من الأميرة كايت ميدلتون زوجة الأمير ويليام فهي تمتلك: " كل ما تريده ميغان ماركل متألقة وناجحة وتحظى بشعبية واسعة، وهو ما أرادته ماركل".