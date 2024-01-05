ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد عن علاقتها بزوجها، وندمها على صرف مبالغ طائلة من المال على شراء الملابس والتبضع.

وأكدت فوز أنها تنفق مبالغ هائلة يصل سعرها إلى الـ 133 ألف دولار أميركي للغرض الواحد، وقالت: "صرت أحافظ على فلوسي ما عاد تهمني السيارات والشنط".

وعن المبالغات التي تطال تقديرات دخلها الشهري، قالت فوز: "مو معناته الوحدة إذا عندها مليون متابع يعني تطلع مليون دينار".

وعن دوخولها بشراكة بالأعمال قالت: "كل مشروك مفقور، أنا عندي أشارك غريب ولا أشارك قريب"، أكّدت أن شريك حياتها العاطفية هو سندها الأول. وتابعت: "زوجي عبداللطيف أكثر واحد ينتقدني وبنفس الوقت أكثر واحد يدعمني".

كانت هذه تفاصيل خبر فوز الفهد تشتكي من زوجها: "ما عاد تهمني السيارات والشنط" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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