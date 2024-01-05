شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يتحدث عن سعاد نصر فى ذكرى رحيلها: ملهمتى التى تركتنى حزيناً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الفنان محمد صبحى ذكرى رحيل الممثلة سعاد نصر، والتى كونت ثنائياً ناجحاً معه فى أكثر من عمل أبرزها سلسلة يوميات ونيس، التى لعبت فيها دور زوجته مايسة، بالإضافة لأكثر من فيلم بالسينما.

صبحى وعبر حسابه الرسمى على موقع فيس بوك كتب: "سعاد نصر.. تركتنى حزيناً متألماً.. لكنى فخور بتلميذتى وصديقتى وملهمتى".



صبحى على فيس بوك

وتحل، اليوم، ذكرى رحيل النجمة سعاد نصر، حيث رحلت عن عالمنا فى 5 يناير من عام 2007 بعد رحلة فنية تركت فيها بصمة مميزة ولدت سعاد نصر فى 26 ديسمبر عام 1953 فى حى شبرا بالقاهرة.

تفجرت موهبة سعاد نصر الفنية عندما قامت بأداء مشهد تراجيدى فى قصة "ياسين وبهية" خلال مشروع تخرجها، فحازت إعجاب أساتذتها الذين تنبأوا لها بمستقبل فنى كبير ومنهم المخرج سمير العصفورى.

شاركت سعاد نصر فى بداياتها بالعديد من الأعمال ومنها فيلم "شقة في وسط البلد"، ومسلسل "الشاطئ المهجور"، ومسرحية "انتهى الدرس يا غبي" عام 1975، وتنوعت أدوارها ما بين السينما والتلفزيون والمسرح.

في عام 1982 كانت انطلاقتها الحقيقية من خلال مشاركتها في فيلم "الغيرة القاتلة"، وفيلم "حدوتة مصرية"، وتوالت بعدها أدوارها السينمائية التي كان من أبرزها دورها في فيلم "هنا القاهرة" وشاركت فيه النجم محمد صبحى، وبعدها توالت أعمالهما معاً والتى كانت علامات بارزة فى مشوار سعاد نصر الفنى، وشاركته العديد من الأعمال ومنها مسلسل رحلة المليون ومسرحية "الهمجى"، ومسرحية "عائلة ونيس" عام 1997.

وكونت سعاد نصر مع الفنان الكبير محمد صبحى أشهر ثنائى فنى عندما شاركته بطولة مسلسل عائلة ونيس وقامت بدور ماما مايسة، وحقق المسلسل نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقدما منه عدة أجزاء، وكان آخر عمل فنى شاركت فيه الفنانة الراحلة فيلم "الحياة منتهى اللذة" عام 2005.

خضعت الفنانة سعاد نصر لعملية شفط دهون ودخلت فى غيبوبة لمدة عام نتيجة جرعة تخدير زائدة وبعدها فارقت الحياة يوم 5 يناير 2007.