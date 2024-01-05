هكذا أحيا علي الحجار الذكرى الثانية لرحيل شقيقه

أحيا الفنان المصري، علي الحجار، الذكرى الثانية لرحيل شقيقه، الفنان والملحن أحمد الحجار، الذي توفي في الرابع من كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢ عن عمر يناهز ٦٥ عامًا.

ونشر علي الحجار عبر حسابه الخاص على موقع انستغرام صورة شقيقه أحمد الحجار، وأرفقها بأغنية “لملمت خيوط الشمس”، التي تعتبر من أشهر أغانيه. http://www.instagram.com/p/C1r7QLVrM2l/

وكان أحمد الحجار قد التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، ثم تعلّم العزف على آلتي العود والبيانو ودرس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية. وتعاون مع عدد كبير من الفنانين في الوطن العربي.

الجدير ذكره أن الفنان علي الحجار شارك مؤخرًا في احتفالية مرور مئة عام على ميلاد الفنان سيد درويش في مكتبة الإسكندرية.