باسل خياط وزوجته يستقبلان العام الجديد بمقطع فيديو رومانسي للغاية

ميرنا وليد - بيروت - إستقبل الممثل السوري باسل خياط العام الجديد برفقة زوجته ناهد زيدان، وشارك الجمهور مقطع فيديو وثق فيه اللحظة التي حلت فيها الساعة الـ 12 في إمارة دبي.



وتفاعل الجمهور بكل كبير مع مقطع الفيديو هذا، وأشادوا برومانسية الثنائي.

ويشارك باسل خياط في مسلسل "نظرة حب" إلى جانب الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

"نظرة حب" تأليف الكاتب والممثل السوري رافي وهبي ومن إخراج رشا شربتجي، وتدور أحداثه في إطار رومانسي درامي، والعمل مؤلف من 30 حلقة.

