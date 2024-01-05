ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الفنانة العراقية رحمة رياض بحلول العام الجديد برفقة الجمهور في العاصمة اللبنانية بيروت، بأول ظهور لها بعد إعلانها حملها.

وأطلت رحمة على المسرح بفستان طويل وواسع باللون الأبيض، بقصة مميزة عند الأكتاف، وبدى بطنها المنتفخ واضحاً.

وتفاعل الجمهور بشكل واضح مع الفيديو الذي شاركته رحمة، معبرين عن أن الحمل يليق بها، وأنها تبدو جميلة للغاية.

وقد فاجأت الفنانة العراقية رحمة رياض وزوجها الممثل العراقي ألكسندر علوم الجمهور بخبر مميز في نهاية العام، حيث شاركت رحمة صورة رومنسية لها مع زوجها ظهرت واضعةً يديها على بطنها المنفوخ كدلالة على حملها الأول وإنتظارهما مولودهما الأول في العام الجديد، كما وعلقت على المنشور بالقول: "فصل جديد راح نضيفه لقصة حبنا! تمنولنا الخير واحنا نتمنى الكم سنة سعيدة كلها حب وفرح وسلام".

كانت هذه تفاصيل خبر أول إطلالة لـ رحمة رياض بعد إعلانها حملها.. وهكذا بدت بالفستان الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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