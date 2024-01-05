نور إيهاب تكشف صلة القرابة بينها وبين شيرين رضا

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية نور إيهاب عن صلة القرابة التي تجمعها ببعض الممثلين والفنانين.

وقالت نور إيهاب أن تجمعها علاقة قرابة بينها وبين الممثلة المصرية شيرين رضا، وقالت: "جدي صلاح رضا أخو محمود رضا، وشيرين رضا بنت عم ماما".

كما أكدت أن الفنان المصري الراحل عبد الغني السيد هو جد والدتها.

أما عن حبها للموسيقى، فقالت نور إيهاب خلال حلولها ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر قناة ON: "أنا بحب المزيكا وطالبة في الكونسرفتوار من 14 سنة، وفي البداية عزفت بيانو وحاليا درامز وآلات إيقاع مع الفنانة نسمة عبد العزيز".

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