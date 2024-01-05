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ميرنا وليد - بيروت - تشارك زوجة الفنان اللبناني ماهر جاه، آية حسنية، صورا من جلسات تصوير تخضع لها وخلال قضائها الوقت مع زوجها وابنتهما ريانا وعلى الرغم من انها ليست تحت الأضواء كزوجها ولا تمتلك عدد كبير جدا من المتابعين الا انها خطفت الأضواء بجمالها ونعومتها ونلاحظ من خلال الصور التي تنشرها كم انها تحرض على ان تكون إطلالاتها مميزة وأنيقة بعيدة عن الجرأة الزائدة.
وتعرف آية كيف تبرز جمالها بشكل واضح حتى انها لا تعتمد مكياجاً قوياً.
يذكر ان الثنائي تزوج قبل عامين ورزقا بابنتهما في كانون الاول 2022.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة ماهر جاه جميلة جداً وتتميز بنعومتها .. إليكم أبرز صورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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