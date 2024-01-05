مي حريري بفستان مفتوح وجريء للغاية.. والجمهور قلق من نحافتها الزائدة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية مي حريري صورتين لها على طريقة السيلفي ظهرت بالاولى مرتدية فستاناً أسود اللون ضيقاً على الجسم ويتميز بفتحة صدر كبيرة وجريئة ولاق بها كما ظهرت الصورة الثانية قريبة من وجهها استعرضت فيها مجوهراتها من القرطين الكبيرين والساعة الباهظة الثمن الأساور من الذهب.



لكن المتابعين لاحظوا انها خسرت الكثير من وزنها والبعض عبّر عن قلقه تجاه هذا الامر بينما اعتبر البعض الاخر ان مي تحب الحفاظ على رشاقة جسمها وتمارس الرياضة بشكل روتيني لكي يكون وزنها مثالي بالنسبة لها.