إيراد "الحريفة" يقترب من نصف مليون جنيه في يومه الأول بـ"السينمات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي أمس الخميس 4 يناير فيلم "الحريفة" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر مع أفلام موسم إجازة نصف العام الدراسي.

وحقق الفيلم في يومه الأول إيرادا بلغ 341 ألفا و449 جنيها، مقتربا من تحقيق نصف مليون جنيه.

فيلم الحريفة تأليف إياد صالح، إخراج رؤوف السيد، بطولة نور النبوي، خالد الذهبي، كزبرة، أحمد غزي، نور إيهاب، أحمد حسام ميدو، بيومي فؤاد، إنتاج طارق الجنايني.

يتنافس في شباك التذاكر عددا من الأفلام، بينها: أبو نسب، شماريخ، الإسكندراني، أنا وابن خالتي، عصابة عظيمة، ليه تعيشها لوحدك.

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