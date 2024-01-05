إيراد "عصابة عظيمة" يقترب من ربع مليون جنيه في يومه الأول بـ"السينمات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي أمس الخميس 4 يناير فيلم "عصابة عظيمة" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر في موسم إجازة نصف العام الدراسي.

وحقق الفيلم في يومه الأول إيرادا بلغ 208 آلاف و304 جنيهات.

"عصابة عظيمة" تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان، بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، رنا رئيس، كريم عفيفي، فرح الزاهد.

وتحتفل النجمة الكبيرة إسعاد يونس، بفيلمها الجديد "عصابة عظيمة" مساء اليوم الجمعة 5 يناير، في عرض خاص يحضره صنّاع العمل وأبطاله.

يُقام العرض في إحدى "سينمات" القاهرة، وذلك بعد أيام من احتفال فريق العمل بالفيلم في "الرياض" في المملكة العربية السعودية.

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