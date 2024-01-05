شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "الحريفة" يحصد 341 ألف جنيه إيرادات فى أول ليلة عرض بالسينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "الحريفة" بطولة نور النبوى إيرادات بلغت 341 ألف جنيه فى أول ليلة عرض بالسينمات، إذ انطلق الفيلم فى دور العرض أمس الخميس 4 يناير لينافس فى موسم منتصف العام الدراسى.

وحرصت الفنانة الكبيرة عواطف حلمى على دعم حفيدها نور النبوى فى أولى بطولاته السينمائية، حيث حضرت العرض الخاص لفيلم "الحريفة" والتقطت معه العديد من الصور التذكارية، كما حرص والده الفنان خالد النبوى على الحضور ودعم ابنه ومشاهدة العمل معه.

فيلم "الحريفة" ينافس فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى، والعمل بطولة نور النبوى، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبى، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ويضم الفيلم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد .

‎وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذى تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذى يشارك فى مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعاً يحلمون بأن يشاركوا فى بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.